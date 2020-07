Celebridades Dudu Camargo: polícia vai até emissora para intimar apresentador

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2020

O apresentador teria sido intimado a depor sobre o desaparecimento de um casal de fãs. Foto: Reprodução/Instagram O apresentador teria sido intimado a depor sobre o desaparecimento de um casal de fãs. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Na manhã de quinta-feira (9) o DHPP (Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoa) estiveram na sede do SBT, em Osasco, em busca de Dudu Camargo. A assessoria de imprensa da emissora e do apresentador confirmaram à reportagem a presença dos policiais no local, mas desconhecem qualquer acusação.

O apresentador teria sido intimado a depor sobre o desaparecimento de um casal de fãs. Os dois, que são adolescentes, ficaram desaparecidos por algum tempo e agora reapareceram. A polícia tenta descobrir então se Dudu está envolvido no sumiço dos jovens.

A assessoria de imprensa de Dudu Camargo acrescentou ainda que o apresentador recebeu a intimação com tranquilidade, mas que no momento, por orientação jurídica, não irão se manifestar e que tudo não passa de um mal-entendido envolvendo o nome do apresentador.

