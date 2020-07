Celebridades Influencer Carol Martins relata assalto em casa enquanto dormia: “Estou apavorada”

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Carol Martins teve casa invadida no interior de SP. Foto: Reprodução/Instagram Carol Martins teve casa invadida no interior de SP. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A influencer Carol Martins usou o seu perfil no Instagram para compartilhar uma situação complicada em que passou na madrugada desta quinta-feira (9). Ele relatou que enquanto dormia teve sua casa invadida na cidade de Cravinhos, no interior de São Paulo.

“Assaltaram minha casa enquanto eu dormia. Levaram minha TV, meus computadores, as espadas do Ricardo (o namorado), que eu percebi até o momento. Pegaram meu celular do lado da minha cama enquanto eu dormia e deixaram no quintal. Só percebi porque começou a despertar”, escreveu Carol.

A influencer, que tem mais de 950 mil seguidores na rede social, também mostrou uma foto da maçaneta da porta de sua casa quebrada. “Alguém ficou em pé do lado da minha cama, me olhou dormir e me roubou. Estou apavorada”, completou.

Após um tempo, Carol Martins apareceu chorando nos Stories e pediu que entrem em contato caso algum seguidor veja os objetos sendo vendidos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades