Curado do coronavírus, Tom Hanks completa 64 anos com um pulo na piscina e homenagem da mulher

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2020

O ator completou 64 anos nesta sexta-feira. (Foto: Reprodução/Instagram)

Foi com os versos de “When I’m Sixty Four’ (‘Quando eu tiver Sessenta e Quatro’), dos Beatles, que a atriz Rita Wilson homenageou o marido Tom Hanks em seu aniversário, nesta sexta-feira (10). Os nomes do casal foram alguns dos primeiros a figurar na lista de celebridades contaminadas pela Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Recuperados, eles agora puderam celebrar com tranquilidade.

Tom Hanks postou um vídeo em seu perfil no Instagram em que demonstrava vitalidade ao pular na piscina e escreveu: “Esse galgo tem 64”, em referência ao seu mais recente filme , “Greyhound”.

Rita Wilson também fez questão de postar uma homenagem ao marido em suas redes sociais e afirmou: “Te amamos muito. Você é nossa âncora. Cada dia com você é uma benção”.

