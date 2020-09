Galhardo chegou no colorado no início de 2020 e se encontrou ao lado de Paolo Guerrero, fechando a dupla de ataque colorada. Porém, com a lesão do peruano, a importância do meia para a equipe de Eduardo Coudet aumentou. Ele é o artilheiro do Brasileirão com seis gols. Fez quase metade dos 13 gols do Inter na competição e contribuiu com três assistências. Com sua participação, o Inter chegou à liderança da tabela do Brasileirão, com 17 pontos após oito rodadas.