O que falta para Leandro Fernández estrear com a camisa colorada

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

A contratação do argentino Leandro Fernández pegou o torcedor colorado de surpresa. Anunciado pelo vice de futebol Alessandro Barcellos após o empate em 1 a 1 contra o Palmeiras, o atacante chega como para somar ao time de reforços colorados para as competições do ano de 2020. O argentino já treina com os companheiros no CT Parque Gigante, mas depende da sua regularização e inscrição no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poder estrear com a camisa colorada.

Além dos processos de contratação, o jogador também precisa regularizar sua documentação de estrangeiro para trabalhar no país. Só após ser regularizado totalmente é que o clube pode registrá-lo no futebol nacional. Conforme informado pela assessoria do Inter, clube e atleta estão trabalhando para que isso aconteça o mais rápido possível.

A ideia é que Leandro Fernández seja inscrito no BID até esta quarta-feira (9) para que esteja disponível para ser utilizado por Eduardo Coudet na partida contra o Ceará, na quinta (10). Caso isso não aconteça, há a esperança de que o argentino possa fazer sua estreia contra o Goiás, no domingo (13).

Mas existe ainda uma outra questão para ser acertada: a condição física do argentino. Apesar de ter rescindido seu contrato com o Independiente no meio deste ano, o atacante de 30 anos não joga uma partida inteira desde o dia 2 de março, quando foi titular na vitória dos rojos por 1 a 0 sobre o Huracán. As duas últimas vezes em que entrou em campo foi utilizado por 15 minutos, contra o Central Córdoba (08/3) e apenas dois minutos, diante do Vélez Sarsfield (14/3). Em entrevista coletiva após a partida contra o Bahia, o técnico colorado Eduardo Coudet falou sobre esse processo de recuperação física do jogador e comparou a situação com a do também reforço Abel Hernández, que já fez sua estreia com a camisa colorada: “O Abel estava sem jogar faz seis meses e vale o mesmo para o Leandro, que também vai nos ajudar muito, mas eles precisam de um tempo maior de preparação“.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

