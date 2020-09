Inter De saída: Inter negocia empréstimo de jogadores não aproveitados

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Líder do Campeonato Brasileiro, o colorado vem realizando manutenções em seu elenco. Com a chegada de reforços, o Inter aproveita para negociar alguns jogadores que não estão sendo aproveitados no elenco principal. Alguns são jovens oriundos da base, que serão emprestados para que peguem mais experiência de campo. Outros, apesar do investimento, não deram tanto resultado em campo, mas despertaram interesse de clubes.

Umas das negociações é a liberação por empréstimo do zagueiro Roberto ao Paraná. Aos 22 anos, o atleta não vem sendo aproveitado por Coudet pela concorrência na área defensiva. Neste ano, disputou apenas dois jogos com o elenco principal. O jovem tem contrato com o colorado até 2022, e as negociações com o clube paranaense estão em andamento. O mesmo Paraná, perdeu Thales, também zagueiro, que foi chamado de volta pelo colorado para atuar no Osmanlispor, da Turquia.

O centroavante Pedro Lucas, que estava emprestado para o Figueirense, pediu para deixar o clube após o episódio de vandalismo no Orlando Scarpelli na semana passada, mas sem espaço na equipe de Coudet, e rumará ao CSA, que também disputa a série B.

Nos últimos dias, o Inter ainda emprestou o meia Juliano Fabro ao Oeste. Também por não estar sendo aproveitado, o jovem de 21 anos foi emprestado ao time paulista até o fim da Série B do Brasileirão, que se dará somente em 2021. Mas antes de se mudar para São Paulo, o atleta renovou seu contrato com o Inter, que vai até o final do ano que vem.

Ainda em agosto, Guilherme Pato deixou o Inter e foi emprestado à Ponte Preta. Aos 19 anos, o atacante também ficará emprestado ao time da série B até o final do Campeonato Brasileiro.

Quem não é oriundo do Celeiro de Ases, mas também deve estar de saída é Martín Sarrafiore. O Inter negocia o empréstimo do meia de 23 anos ao Coritiba. A negociação ainda não está finalizada, faltando definir alguns detalhes de contrato, mas é considerada bem encaminhada pelos dois clubes.

O lateral-esquerdo Natanael é outro que deixará colorado. O jogador foi comunicado pela direção que está livre para procurar outro clube. O representante do atleta diz ter sido procurado por clubes do Brasil e exterior, mas ainda sem uma situação concreta

* Por supervisão de: Marjana Vargas

