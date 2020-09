Esporte ”Queremos o título de todas as competições”, destaca meio-campista colorado

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na tarde dessa quarta-feira (9), o meia colorado Patrick concedeu entrevista coletiva e falou sobre o momento do Inter, a sequência de empates e a necessidade de alguém para substituir o Guerrero.

Em um período positivo do seu futebol e tendo confiança do técnico Eduardo Coudet, Patrick destacou que Coudet vem promovendo novidades na equipe, alterando as funções de alguns jogadores: ”O professor tem sido muito importante, tem me passado coisas novas, essa parceria vem dando certo. Nosso objetivo é sempre estar ajudando o Inter. ”

Perguntado sobre a importância do Guerrero e necessidade de ter alguém para substituir o atacante, e possuindo a opção do recém chegado Abel Hernández, Patrick destacou: ”Esse estilo de jogo que trabalhamos é muito importante ter um homem fixo na área, para quando finalizarmos a jogada, ter um referência lá. Essa era a característica do Guerrero, é a característica do Hernández, e acredito que se o Coudet optar por ele, vai nos ajudar, e vamos criar jogadas para que ele possa concluir e marcar gols. ”

Sabendo do momento do Inter no Campeonato Brasileiro, os dois empates na sequência, Patrick diz que a equipe entende que os jogos forem resolvidos em detalhes, mas que na competição não podem ficar se lamentando, e devem correr atrás do resultado nas próximas partidas: ”Devemos pegar esses resultados como aprendizado para que não aconteçam mais, precisamos trabalhar, manter a concentração durante os 90 minutos, e não vacilar. O Campeonato Brasileiro é um campeonato equilibrado.”

Com a Libertadores e a Copa do Brasil se aproximando, a sequência de jogos se tornando mais extensa, o meia destacou o foco e a concentração para competir em alto nível em todos os campeonatos: “Queremos o título de todas as competições. Tem jogo do Brasileirão, vamos dar a vida. Tem jogo da Libertadores, vamos dar a vida. Coudet tem opções e vai escalar sempre quem estiver melhor”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte