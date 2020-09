Inter Pedro Lucas pede para sair do Figueirense, mas não deve ser utilizado pelo Inter

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Após a invasão da torcida do Figueirense no centro de treinamento do clube no último sábado (5), o centroavante Pedro Lucas pediu para deixar o clube catarinense. O jogador pertence ao Inter, porém não deve ser utilizado por Eduardo Coudet e deverá se emprestado novamente.

Pedro Lucas foi emprestado ao Figueirense no começo de 2020 até o final do Campeonato Catarinense, mas durante a pandemia, renovou seu vínculo com o figueira até o final do ano. Com o Inter, Pedro Lucas tem contrato até o final de 2021.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

