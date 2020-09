Inter Após empate contra o Bahia, colorado perde vantagem na liderança do Brasileirão

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Nas duas últimas rodadas, o Inter, líder do Campeonato Brasileiro, viu sua vantagem em relação aos outros colocados da tabela ir se desfazendo. O cenário se repetiu. Contra o Palmeiras, em São Paulo, o colorado alcançou a vitória e minutos depois tomou o gol de empate. Fim de jogo. 1 a 1 e um ponto conquistado. Contra o Bahia, em casa, a equipe de Eduardo Coudet estava garantindo os três pontos, quando mais uma vez levou o empate. Fim de jogo. 2 a 2 e um ponto conquistado.

Com cinco vitórias, dois empates e uma derrota, o Inter segue líder com 17 pontos, mas acompanha outros times da parte de cima da tabela se aproximarem e acirrarem a briga pelo topo. O São Paulo, vice-líder está com 16. O Atlético-MG ten 15, Vasco e Flamengo 14. O Palmeiras fecha o G-6 com 13 pontos.

Na oitava rodada, todos os times que compõem o G-6 venceram, menos o Inter. Há ainda um outro problema: Galo, Vasco e Palmeiras possuem um jogo a menos, podendo ultrapassar o colorado nas próximas rodadas.

Pela frente, o Inter terá o Ceará, em casa, e o Goiás, fora. Se quiser manter a liderança sem depender de outros clubes, o colorado precisará mirar em um único resultado: a vitória.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

