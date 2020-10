Magazine Thiaguinho mostra novo visual cabeludo e recebe elogios de famosos: ‘Gato’

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Thiaguinho recebeu elogios por novo visual. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Thiaguinho surpreendeu ao aparecer com um novo visual cabeludo nas redes socias. Em uma foto publicada na última quinta-feira, o pagodeiro mostrou os fios mais longos e surpreendeu os seguidores, que estão acostumados com a aparência careca do artista. ”Só procês não esquecerem da minha cara e de ouvir meus pagodes, tá?”, escreveu o cantor no Instagram.

Nos comentários, foram só elogios para o novo penteado de Thiaguinho. ”Gato!”, comentou Claudia Leitte.

”Te amo”, se declarou a cantora Preta Gil.

”Rapaz, gostei da cabeleira”, escreveu Xand Avião.

”Olha a experiência chegando! Lindo”, comentou Rodrigo Goddoy.

Além dos elogios, a ”nova versão” de Thiaguinho rendeu brincadeiras nas redes.

”Thiaguinho com cabelo? 2020 tá muito doido”, refletiu uma usuária do Twitter.

”Gente, Thiaguinho com cabelo! Meu Deus!”, espantou-se outra seguidora do microblog.

”Em outubro tudo volta ao normal. Outubro: Thiaguinho com cabelo.”

Outro registro de Thiaguinho foi compartilhado nas redes do artista, mas, desta vez, ao lado de Zezé Di Camargo e Luciano, com quem ele fará parceria. ”Meu Deus… Sim! Eles me convidaram… Se for sonho, não me acorda, não…”, pediu o cantor na legenda da publicação ao lado dos sertanejos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine