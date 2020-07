Magazine Tiago Iorc diz que estava escravizado pelas redes sociais e afirma: “Existe vida fora delas”

13 de julho de 2020

Tiago Iorc fala sobre tempo afastado. (Foto: Reprodução/TV Globo)

O artista convidado do programa desta segunda-feira (13), resolveu dar uma pausa na carreira em janeiro de 2018. Sem muitas explicações, o público procurou entender o porquê do afastamento no auge de sua carreira. Foi só após o retorno que Tiago Iorc revelou que a atitude foi necessária. No Conversa de hoje, ele conta que não enxergava mais o propósito de sua arte.

O cantor, que estava com uma agenda cheia de shows e entrevistas, desligou-se das redes sociais e se isolou em um lugar longe das câmeras e perto do seu verdadeiro “eu”. Tiago revela como foi o processo fora do mundo da fama e o que aprendeu com a experiência. “Relutei bastante a decisão e logo que tomei a decisão me arrependi muito.”

“Eu reaprendi que existe vida fora das redes. Eu sempre confiei que isso era necessário”, disse Tiago.

No programa, o cantor também fala sobre o desentendimento que teve com a dupla Anavitória e o ex-empresário Felipe Simas. Após Ana Caetano dizer em uma live que estava enfrentando problemas com a liberação de músicas compostas com Tiago Iorc, ele se pronunciou publicamente sobre o caso. Hoje, o artista garante que a situação já foi resolvida.

“As músicas já foram liberadas e o processo que estava truncado está se caminhando pra uma resolução.”

