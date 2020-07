Magazine Após sofrer um aborto, Mariana Rios grava vídeo e agradece o carinho dos fãs

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2020

Atriz postou uma mensagem em suas rede sociais e nela, revelou que sonhou com irmão que faleceu ainda criança. (Foto: Reprodução/Instagram)

Depois de sofrer um aborto espontâneo na última semana, Mariana Rios usou suas redes sociais nesta segunda-feira (13) para agradecer o suporte e carinhos que tem recebido dos familiares e fãs. A atriz gravou uma mensagem e compartilhou no Instagram.

“Eu estou aqui hoje para agradecer tantas mensagens de carinho, de amor e para agradecer principalmente todas as mulheres, as mães que dividiram comigo suas histórias e experiências. Muito obrigada mesmo. Elas são de grande valor para mim”, disse.

Ela segue dizendo. “Eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, porque o que eu vou contar agora é algo muito íntimo. Poucas pessoas da minha família sabe, mas eu resolvi dividir com vocês. Há mais ou menos dois meses, eu tive um sonho com o meu irmão e eu nunca tinha sonhado com ele. Ele faleceu aos dois anos de idade, eu tinha 4 anos na época. E eu sempre pedi nas minhas orações e que ele viesse me encontrar e que eu visse ele. E eu nunca tinha sonhado com ele. E aí, eu sonhei que ele chegava com os meus pais e eu ficava muito assustada no sonho. Eu não entendia e eu perguntei para os meus pais e eles me disseram que tinham inventado uma fórmula da pessoa que já se foi passar 24h com a gente, e então ele está aqui e tenho um dia para curtir um pouquinho dele. E colocaram ele no meu colo. Ele olhava para mim e eu ria para ele o tempo inteiro […]. Até que o olho dele começou a fechar e eu perguntei para o meu pai ‘O que eu faço?’. Ele respondeu: ‘Quando ele chegou, eu te avisei que seriam 24h. Ele precisa ir’. E eu aceitei, dei um beijo nele e eu acordei. Quando eu acordei, eu estava emocionada, olhei para o Lucas e falei ‘Acabei de sonhar com o meu irmão e tenho certeza que estou grávida”, disse.

E continua: “Eu liguei para o meu médico, fiz um exame e ele provou aquilo que eu já sabia. […] Lá no fundo do meu coração, alguma coisa me dizia que ia ser assim. Que ia chegar, ia ficar um pouquinho, arrancar todos os meus sorrisos e ia partir porque precisava partir […] Na sexta-feira, quando a gente fez um exame de rotina, a gente viu que o coração tinha parado de bater. Me veio todo o sonho de novo e eu falei ‘Ele precisava desse tempo aqui e de alguma forma eu também precisava passar por isso’. Nós só estamos aqui para a nossa evolução e o nosso bem. Eu agradeci pelo tempo que ele precisava e que ele foi amado”, ressaltou.

No último sábado (11), a atriz se manifestou pelas redes sociais para dar uma notícia triste aos fãs e amigos. Ela, que estava à espera de seu primeiro filho, sofreu um aborto espontâneo.

“Meu filho, te recebi dentro de mim com todo meu amor. Seu coração que batia acelerado e forte, de repente parou. Você precisou partir e não me sinto no direito de questionar a decisão de Deus. Apenas aceito e confio que tudo que acontece é para o nosso bem”, escreveu na ocasião.

O bebê era fruto do relacionamento da atriz com o noivo, Lucas Kalil. Mariana anunciou a gravidez no dia 1 de julho, com uma foto na qual exibia a barriguinha.

