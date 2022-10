Tecnologia TikTok passa a permitir lives exclusivas para adultos

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2022

Anteriormente, qualquer usuário com mais de 1 mil seguidores e pelo menos 16 anos de idade podia abrir uma live no TikTok. (Foto: Reprodução)

A partir do dia 23 de novembro, somente usuários maiores de 18 anos poderão iniciar transmissões ao vivo no TikTok, anunciou a rede social nesta segunda-feira (17). A mudança busca “apresentar os criadores e os usuários da plataforma e promover bem-estar”, explica a rede social.

Anteriormente, qualquer usuário com mais de 1 mil seguidores e pelo menos 16 anos de idade podia abrir uma live no TikTok, mas somente maiores de 18 poderiam receber gorjetas da audiência.

“Ao considerarmos a amplitude do nosso público global, já adotamos uma abordagem gradual dos recursos que nossa comunidade pode acessar com base em sua idade; os adolescentes mais novos precisam ter mais de 16 anos ou mais para acessar as Mensagens Diretas e 18 anos ou mais para enviar presentes virtuais ou acessar recursos de monetização”, ressaltou a empresa no comunicado.

Lives para adultos

Outra mudança importante para as transmissões que rolam no TikTok está a possibilidade de direcionar o conteúdo exclusivamente para adultos. Apesar de focar no público de maioridade, a nova política não busca abrir portas da plataforma para conteúdo pornográfico, mas, sim, para conteúdo destinado a uma audiência mais madura, explicou o TikTok.

“Um anfitrião pode planejar falar sobre uma experiência de vida difícil e eles se sentiriam mais à vontade sabendo que a conversa é limitada a adultos”, exemplificou a empresa. “Queremos que a nossa comunidade aproveite ao máximo as oportunidades que o Live pode trazer sem comprometer a segurança”, completou.

Transmissões com até 5 convidados

No mesmo anúncio, o TikTok também mencionou a inclusão de lives com até cinco convidados ao mesmo tempo. A adição é uma melhoria para o recurso Multi-Guest que, a partir de agora, pode abrigar até cinco pessoas com contas no app em um layout de grade ou painel.

Lembretes de segurança

Segurança e bem-estar de criadores também um dos tópicos mencionados no comunicado – neste caso, em relação ao filtro de palavras. Em transmissões ao vivo, usuários do app poderão aplicar a ferramenta de filtragem de palavras-chave para “limitar comentários que considerem inadequados”.

“Nas próximas semanas, lançaremos uma versão atualizada desse recurso que enviará um lembrete às pessoas e sugerirá novas palavras-chave que elas podem querer adicionar à lista de filtros”, explicou o TikTok. A moderação feita pelo app analisará o conteúdo removido (palavras e expressões) de interações removidas com frequência pelo criador e sugerirá a inclusão desses termos à lista filtros. As informações são do site Canaltech.

