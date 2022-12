Tecnologia TikTok teve um ano bastante agitado: ferramentas e ajustes deixaram a rede social dos vídeos curtos ainda melhor

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2022

Todas as novidades e recursos da rede social em 2022. (Foto: Reprodução)

O TikTok teve um excelente ano de 2022, por isso chegou a hora de fazer uma retrospectiva com todas as melhorias ao longo do ano. A rede social dos vídeos curtos apresentou novos recursos, crescimento da base de usuários e medidas de segurança para proteger os usuários.

Com mais novidades, a plataforma chinesa precisou bater de frente com rivais poderosos que também se fortaleceram nos vídeos curtos, como o Instagram e o YouTube. Ainda foi necessário investir esforços para combater práticas nocivas, como abuso e assédio de adolescentes, e trends perigosas.

A reportagem fez uma grande retrospectiva das principais ferramentas e ajustes do TikTok neste ano.

– Entendendo o algoritmo de recomendação: O TikTok começou a explicar por que um vídeo foi recomendado para o seu perfil. O recurso “Por que este vídeo” é acessível por meio de um ponto de interrogação nas opções de compartilhamento.

Segundo os desenvolvedores, a recomendação pode ser baseada no que o usuário assistiu, nos likes, na localização, no compartilhamento, nos comentários e nas pesquisas. O aviso deixa claro se tratar apenas de algumas razões, não sendo tão detalhista ao ponto de aprofundar na justificativa.

– Voz do Galvão Bueno: Para celebrar a Copa do Mundo do Catar 2022, o TikTok convidou o narrador Galvão Bueno para emprestar sua voz. Os usuários passaram a contar com a voz do locutor da TV Globo para produzir vídeos.

A voz de Galvão é a quarta opção disponível na função “Texto Falado”. Basta adicionar frases no clipe e aplicar o efeito para ouvir a narração no reconhecido estilo do profissional, que narrou sua última Copa neste ano.

– Lives para adultos: As lives para adultos no TikTok não tem nada a ver com pornografia, como muitos podem pensar. Foram criados espaços restritos onde apenas os maiores de 18 anos podem acessar, com limitação baseada na idade.

A medida é para garantir que crianças e adolescentes fiquem distantes de conteúdos mais delicados, como problemas psicológicos, sexualidade, relacionamentos conjugais e outros. Questões relacionadas à violência, drogas e temas violadores da política da rede social continuam proibidas.

Além disso, as lives passaram a ser exclusiva de quem é adulto. Antes, adolescentes com mais de 16 anos poderiam fazer suas transmissões, embora não pudessem monetizá-las. Agora, somente os maiores de 18 podem fazer as entradas ao vivo, independentemente do assunto tratado.

– Transmissões com até 5 convidados: O TikTok anunciou em 2022 o suporte a lives com até cinco convidados em simultâneo. Isso significa que quatro pessoas podem se juntar a uma transmissão, em uma clara evolução do recurso Multi-Guest.

A exibição ocorre no app em layout de grade ou de painel, dependendo do estilo desejado da conversa. Os convidados para ingressar na live recebem um convite em forma de notificação, o qual deve ser aceito para entrar na sala.

– Filtragem de palavras-chave nos comentários: Segurança e bem-estar de criadores sempre foi uma preocupação do TikTok, mas neste ano isso foi ampliado. Durante as transmissões ao vivo, os produtores de conteúdo podem aplicar uma ferramenta de bloqueio de palavras.

Isso permitiu a limitação de comentários com termos impróprios, como preconceitos, racismo, sexismo e palavrões. Alguns lembretes automáticos passaram a ser enviados pelo app sugerindo novas palavras-chave barradas pelo filtro, em especial aquelas removidas manualmente pelo criador.

– Suporte ao modo de fotografias: Embora o TikTok tenha se tornado conhecido pelas ferramentas de vídeos curtos, a plataforma sempre buscou diversificar as opções de criação. Até então, a plataforma não aceitava a adição de fotos como ocorre nos Stories do rival Instagram, mas isso mudou em 2022.

O Modo Foto possibilita o compartilhamento de fotografias organizadas em carrossel, em um estilo que lembra uma apresentação de slide. Esse recurso pode contar com músicas, efeitos de transição e outros detalhes para quem deseja transformar imagens em vídeos com qualidade profissional.

Para celebrar a ocasião, foram incluídas novas ferramentas de edição para sons, permitindo cortar, emendar ou definir a duração das músicas dos vídeos curtos. Efeitos sonoros também estão presentes para quem precisa dar um toque especial às edições.

– Dislike nos comentários de vídeos: O TikTok anunciou em 2022 o lançamento do botão para “não curtir” comentários. Após meses de testes, o recurso chegou para dizer ao algoritmo quando um comentário é negativo ou irrelevante, baseado nas avaliações dos próprios usuários.

O dislike se assemelha a um recurso do Twitter e de fóruns para subir ou rebaixar comentários. O botão aparece no formato de polegar virado para baixo, sem exibir quem foi o responsável pela avaliação negativa. Você pode usá-lo sem medo de magoar ou de ser descoberto, pois tudo é anônimo.

Também teve Clone do BeReal; Tradução simultânea para áudios e textos e Controle do tempo de uso.

