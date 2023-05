O Grêmio entrou em campo para um jogo treino contra o Aimoré nesta quarta-feira (03), no CT Luiz Carvalho. O clube gaúcho entrou com o time reserva e perdeu por 1 a 0, com gol marcado nos últimos minutos. Brenno, Reinaldo e Pepê, que retornam de lesão, participaram da atividade.

O trabalho foi dividido em dois tempos de 30 minutos. Enquanto alguns jogadores enfrentavam o Aimoré, o restante do grupo realizava outras atividades no CT. O time teve o acréscimo de Reinaldo na lateral esquerda e Pepê como armador. A novidade foi o zagueiro Gustavo Martins, que iniciou como volante.

Escalação do Grêmio

Brenno (Adriel); Thomas Luciano, Natã, Bruno Uvini (Gustavinho) e Reinaldo (Zé Guilherme); Gustavo Martins, Ronald (Ronald Barcellos) e Pepê (Darlan); Everton Galdino, Zinho e André Henrique.

O jogo-treino teve poucas chances para as duas equipes. O Grêmio teve mais posse de bola e chegou mais no campo de ataque. O Aimoré sequer testou Brenno no primeiro tempo da atividade. Nos minutos finais, Adriel fez boa defesa, mas não conseguiu evitar o gol da derrota.

Os jogadores voltam ao trabalho no CT Luiz Carvalho nesta quinta-feira (04). No domingo (07), o Grêmio recebe o Bragantino, na Arena, pela quarta rodada do Brasileirão.