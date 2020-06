Esporte Times da Premier League disputam a contratação de Thiago Silva

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

Arsenal, Tottenham e Everton estariam interessados na chegada do brasileiro. (Foto: Reprodução)

A notícia de que Thiago Silva não permaneceria no Paris Saint-Germain ao final da temporada mexeu com os clubes da Premier League. E segundo o jornal “The Sun”, Arsenal, Everton e Tottenham estariam interessados na contratação do jogador brasileiro.

O principal deles é o último, que perderá o belga Jan Vertonghen assim que seu vínculo se encerrar com os Spurs. José Mourinho, aliás, já teria pedido sua chegada à diretoria da equipe londrina.

Já Arsenal e Everton veem o brasileiro como uma das principais opções para reforçar seus respectivos setores defensivos. No time de Liverpool, por exemplo, ele reencontraria o italiano Carlo Ancelotti, com quem trabalhou recentemente no Paris Saint-Germain.

Aos 35 anos, Thiago Silva deverá mesmo permanecer na Europa, já que o Milan também estaria interessado em acertar seu retorno ao San Siro. O clube brasileiro Fluminense segue sonhando com a sua contratação, mas as chances são quase nulas.

