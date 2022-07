Mundo Tiroteio é registrado em shopping na Dinamarca

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ainda não há informações sobre o número de vítimas. Foto: Reprodução/Redes Sociais Ainda não há informações sobre o número de vítimas. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Segundo informações da polícia da Dinamarca, diversas pessoas ficaram feridas em um tiroteio em um shopping center na capital Copenhague neste domingo (3). Ainda não há informações sobre o número de vítimas.

Uma pessoa foi presa. Por uma rede social, a polícia local pediu para que as pessoas que ainda estão dentro do local fiquem paradas e aguardem o auxílio das autoridades.

O principal hospital da cidade, Rigshospitalet, recebeu um “pequeno grupo de pacientes” — possivelmente mais de três — feridos no incidente, disse um porta-voz do estabelecimento à Reuters. O hospital também solicitou reforço da equipe médica, incluindo enfermeiras e cirurgiões.

A mídia local publicou imagens mostrando policiais fortemente armados e pessoas correndo para fora do shopping.

Em publicação no Twitter às 14h24min (horário de Brasília), a prefeita da cidade, Sophie H. Anderson, disse que recebeu “terríveis relatos de tiroteio” no shopping e afirmou que as autoridades locais não sabiam o número de feridos ou mortos ainda.

O cantor britânico Harry Styles deveria se apresentar no final da noite, às 20h local (15h no horário de Brasília), em uma casa de shows a menos de 1,6 km do shopping.

Segundo a promotora do show, Live Nation, em comunicado enviado por e-mail à agência Reuters, a apresentação acontecerá conforme programado, após autorização da polícia local. Metade do público já teria entrado na área prevista para o show.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo