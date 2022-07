Mundo Deslizamento de bloco de gelo em montanha mata ao menos seis pessoas na Itália

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Grande placa de gelo se desprendeu no Marmolada. Foto: Reprodução Grande placa de gelo se desprendeu no Marmolada. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao menos seis pessoas morreram e oito ficaram feridas no deslizamento de uma grande pedaço de gelo no maciço Marmolada, nos Alpes italianos, neste domingo (3). As autoridades locais estimam que haja ainda “uma dezena de desaparecidos”.

Os corpos ainda não foram removidos do local por conta das dificuldades de chegar ao ponto onde foram encontrados. Os feridos estão sendo retirados por helicóptero.

Segundo as informações do Socorro Alpino, a enorme placa de gelo se desprendeu próxima a Punta Rocca, um ponto muito usado por alpinistas para conseguir chegar ao topo do Marmolada. Todas as equipes da organização foram mobilizadas para o local, bem como cinco helicópteros das regiões do Vêneto e do Trentino-Alto Ádige.

“Nós ouvimos um forte estrondo, típico de uma avalanche, e depois vimos descer em alta velocidade uma espécie de avalanche de neve e muito gelo e entendemos que algo de muito grave tinha acontecido. Com os binóculos, é possível ver o rompimento do maciço e é provável que mais parte caiam”, disse um dos responsáveis pelo alojamento de esqui Rifugio Castiglioni Marmolada.

O desprendimento do bloco ocorreu um dia depois da localidade atingir no sábado (2) seu recorde histórico de temperatura para a época, com 10°C.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo