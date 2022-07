Porto Alegre Semana começa com 1.826 vagas de emprego cadastradas no Sine Municipal de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2022

No setor de construção civil, o maior número de vagas são 121 para carpinteiro, 125 para montador de estruturas metálicas e 76 para pedreiro. Foto: Cesar Lopes/PMPA No setor de construção civil, o maior número de vagas são 121 para carpinteiro, 125 para montador de estruturas metálicas e 76 para pedreiro. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A unidade do Sine Municipal de Porto Alegre, situado na avenida Sepúlveda, esquina com Mauá, no Centro Histórico, tem 1.826 vagas disponíveis para retirada de cartas de entrevista de emprego nesta semana. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Entre os destaques desta semana estão 280 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência em diversas áreas. No setor de construção civil, o maior número de vagas são 121 para carpinteiro, 125 para montador de estruturas metálicas e 76 para pedreiro. Também são destaque 100 vagas para motofretista.

O Sine Municipal disponibiliza e recomenda o agendamento eletrônico para evitar filas. O interessado pode também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Informações podem ser obtidas também por e-mail: duvidasSINE@portoalegre.rs.gov.br.

Cursos

O Sine é parceiro na realização de dois cursos durante a semana. Nesta segunda-feira (4), será um treinamento de aperfeiçoamento com foco em marketing pessoal, plano de vida, elaboração de currículo e postura em processos de seleção. Será na Praça Pereira Parobé, 130, 5º andar, das 13h às 17h. Na quinta-feira (7), tem início a formação prática de instalador de drywall, com preparação para a prova do Enceja. Este tem previsão de duração até o dia 29 de setembro e os interessados podem fazer a inscrição na unidade do Sine Municipal

Sine no Território

A partir desta semana inicia-se o Sine no Território, que pretende levar a intermediação de mão de obra para a rede de assistência social. A primeira ação será nesta sexta-feira, 8, no SAF Ponta Grossa – Associação Amurt-Amurtel (av. Juca Batista, 6841 – Ponta Grossa), das 9h às 16h. Interessados devem levar um documento oficial com foto.

