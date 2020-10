O técnico Tite cortou Alisson, do Liverpool, e convocou Ederson, do Manchester City, para a Seleção Brasileira. A CBF informou que o goleiro revelado pelo Internacional sofreu lesão em treinamento do Liverpool. Ederson, que atuou no sábado (3) no empate por 1 a 1 com o Leeds United, retorna à seleção de Tite.

De acordo com Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira masculina, a lesão é no ombro esquerdo de Alisson e o goleiro “não teria tempo suficiente de recuperação para o período de treinos e para as duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo Fifa Catar 2022″.

Antes do duelo entre Liverpool e Aston Villa, nesse domingo (4), o técnico Jürgen Klopp detalhou que Alisson se lesionou no treinamento em um choque com outro companheiro, no qual levou azar. O treinador mostrou pessimismo quanto a uma rápida recuperação de Alisson, indicando que o goleiro pode desfalcar ainda depois da pausa para a Data Fifa. “Não sabemos 100 por cento, mas ele não pode jogar hoje [domingo]. Temos que fazer mais exames. Mas ele está lesionado, digamos assim. Agora, esperamos que passe muito rápido. É uma pausa internacional e estou muito certo de que depois disso ele não estará pronto. Então, veremos semana a semana”, disse Klopp à “Sky Sports”.