A Juventus seguiu o procedimento de um domingo comum de jogo. Treinou pela manhã, seguiu para o estádio na hora marcada e até divulgou a escalação oficial, mas o Napoli, como já se esperava, não apareceu por causa da covid-19. Não houve bola rolando em Turim pela 3ª rodada do Campeonato Italiano.

O curioso é que torcedores (dentro do limite permitido de 1.000 pessoas) compareceram ao estádio da Juve mesmo já ciente da possibilidade. Jornalistas estavam a postos no gramado para a cobertura, mas só apareceram no gramado membros da comissão técnica, o goleiro Buffon e o zagueiro Bonucci, que seria titular.