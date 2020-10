Esporte O primeiro clássico entre Real Madrid e Barcelona da história do futebol feminino termina em goleada

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Mesmo sem público, clássico foi movimentado e contou com um gol contra e um gol anulado. (Foto: Divulgação/Real Madrid)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O campo 11 do centro de treinamentos do Real Madrid foi palco de uma partida já considerada histórica. Neste domingo (4), pela primeira vez foi disputada versão a feminina do clássico entre o clube da capital espanhola com seu arquirrival Barcelona. E as catalãs sobraram com uma goleada por 4 a 0.

O placar retrata a superioridade do Barcelona no futebol feminino. Na Espanha, o clube é o todo poderoso entre as mulheres. É o atual campeão nacional e da Supercopa, títulos conquistados de forma invicta. Já o Real está debutando na modalidade.

A partida foi válida pela primeira rodada da Liga Espanhola 2020/21. E em condições que não condizem com seu peso histórico: sem público, devido à pandemia de Covid-19. A meia Patri Guijarro, do Barça e da seleção, foi a responsável pelo primeiro gol da história do clássico. Kosovare Asllani poderia ter empatado para as madridistas. Mas a arbitragem anulou seu feito por ver falta de ataque no lance.

Além do empate anulado, o Real Madrid ainda sofreu outro golpe: sua goleira Misa Rodriguez marcou contra e ampliou. Lieke Martens e Alexia Putellas completaram o placar. Um primeiro clássico para encher de orgulho a torcida catalã e querer ser esquecido em Madri.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte