O número 1 do mundo atropela lucky loser Daniel Galán apesar de pausa por causa de mau tempo no segundo set. (Foto: Reprodução/Instagram)

Daniel Galán entrou na chave principal de simples em Roland Garros como um lucky loser. Um perdedor sortudo mesmo que virou azarão ao chegar à terceira rodada, mas é preciso muito mais do que sorte diante do número 1 do mundo. O colombiano de 24 anos, 153º do ranking da ATP, foi atropelado por Novak Djkovic no saibro de Paris. A chuva atrapalhou no segundo set, ainda assim o sérvio venceu por 3 sets a 0 – parciais de 6/0, 6/3 6/2 – para avançar às oitavas de final do Grand Slam.