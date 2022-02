Esporte Tite valoriza inspiração da seleção brasileira diante do Paraguai e destaca: “Vejo futebol como equilíbrio”

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2022

Treinador frisa busca por harmonia da equipe canarinha na goleada por 4 a 0 do Brasil sobre o Paraguai: 'Tentamos estabelecer uma relação de conjunto'. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O técnico Tite viu com bons olhos a atuação da Seleção Brasileira no 4 a 0 sobre o Paraguai. Em entrevista coletiva após a partida, o comandante da equipe canarinha exaltou a maneira como as qualidades da equipe se sobressaíram durante o jogo em casa e se esquivou de rotular os estilos de formações.

“Não me atenho muito a essa denominação que por ter três atacantes é mais ofensivo, dois meias é mais defensivo. Eu vejo futebol como equilíbrio. Esses jogadores só podem criar se tem uma sustentação atrás. Uma equipe equilibrada retoma bastante a posse de bola”, frisou o comandante da seleção.

“Não consigo conceber futebol em que as peças não tenham uma harmonia. Esse é o objetivo que a gente tem. E quando tem jogos que estamos inspirados, como hoje, essa fluidez e o resultado acontecem”, declarou Tite.

O técnico, que chegou a 70 jogos no comando da Seleção, também falou sobre o que projetou para o confronto com os paraguaios.

“Tentamos estabelecer uma relação de conjunto. Deixamos jogadores mais à frente, com externos abertos, com amplitude, com largura. Para os jogadores terem espaço para infiltrações”, disse.

Perguntado sobre o aniversário de 30 anos de Neymar, Tite não titubeou.

“Desejo parabéns! Muita saúde, ótima recuperação. Estamos torcendo. Tive contato contigo ontem. A gente quer o teu melhor, porque o teu melhor, Neymar, é o melhor nosso também”, afirmou.

O Brasil volta a jogar nos dias 24 e 29 de março contra Chile e Bolívia, respectivamente, pelas rodadas finais das Eliminatórias.

Recorde

A goleada sobre o Paraguai, na terça-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, fez a Seleção Brasileira atingir a marca de 32 jogos consecutivos sem ser derrotado no torneio classificatório. O feito garantiu que o Brasil quebrasse o próprio recorde.

A marca anterior, de 31 partidas, foi estabelecida entre 1954 e 1993, um intervalo de 39 anos. Na ocasião, jogava-se menos pelas Eliminatórias, o que permitiu que a Seleção Brasileira batesse o novo recorde agora em apenas quase sete anos.

A última derrota da Seleção Brasileira na história das Eliminatórias Sul-Americanas foi em outubro de 2015, na estreia do torneio. Na ocasião, o time então comandado por Dunga perdeu por 2 a 0 para o Chile, em Santiago, com gols de Eduardo Vargas e Alexis Sánchez.

Líder da atual edição das Eliminatórias Sul-Americanas, o Brasil tem 39 pontos em 15 jogos, com 12 vitórias e três empates.

