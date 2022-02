Esporte Seleção brasileira quebra recorde ao vencer Paraguai

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2022

Time de Tite chegou a 32 jogos sem perder nas Eliminatórias. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Já classificado para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, o Brasil goleou o Paraguai por 4 a 0 no Mineirão, em Belo Horizonte, e bateu um recorde histórico ao atingir 32 partidas sem derrotas nas Eliminatórias. Até o embate contra os paraguaios, o recorde da seleção brasileira era de 31 jogos de invencibilidade, que durou entre 1954 e 1993.

O Brasil foi superado pela última vez nas Eliminatórias da Copa do Mundo em 2015, quando perdeu por 2 a 0 para o Chile, em Santiago. Na oportunidade, a seleção era comandada pelo ex-jogador Dunga.

Na atual edição da competição, o Brasil garantiu sua vaga para o Mundial do Catar com cinco partidas de antecedência e lidera a tabela, com 39 pontos, quatro de vantagem em relação aos argentinos, vice-líder e único outro time que também segue invicto no torneio.

A seleção pentacampeã mundial, que igualou o próprio recorde no empate em 1 a 1 com o Equador, superou o Paraguai com os gols de Raphinha, Philippe Coutinho, Antony e Rodrygo. Além disso, o Brasil tirou qualquer chance de classificação dos paraguaios.

Em março, o Brasil fechará sua participação nas Eliminatórias contra as seleções do Chile, em Salvador, e da Bolívia, na altitude de La Paz. No geral, cinco nações brigarão pelas últimas duas vagas diretas para a Copa e a única posição que garante a disputa da repescagem.

Outras classificadas

A Coreia do Sul derrotou a Síria por 2 a 0 e garantiu sua vaga para a Copa do Mundo de 2022. A equipe comandada pelo português Paulo Bento participará do megaevento pela 11ª vez na história, sendo a 10ª consecutiva.

Além dos sul-coreanos, as seleções do Catar e do Irã também estão classificadas e vão representar a Confederação Asiática de Futebol (AFC). Ainda restam duas vagas diretas para as nações daquele continente.

Catar

A Copa do Mundo deste ano será a vigésima segunda edição do evento esportivo, e ocorrerá no Catar. Com sete cidades-sede, o campeonato será disputado entre 21 de novembro e 18 de dezembro, primeira vez em que é disputado no final do ano.

A edição de 2022 será a primeira realizada no Oriente Médio e a última a ter o formato de 32 equipes. A competição terá 48 equipes na disputa de 2026, onde será sediada no Canadá, Estados Unidos e México.

Acusações de corrupção foram feitas após o Catar ganhar o direito de sediar o campeonato. A Fifa realizou uma investigação interna sobre as alegações e absolveu o Catar de qualquer crime cometido. Em 27 de maio de 2015, promotores federais suíços abriram uma investigação sobre corrupção e lavagem de dinheiro nas eleições das cidades-sede das edições de 2018 e 2022.

Em 7 de junho de 2015, foi anunciado que o Catar poderia perder o direito de sediar o campeonato, após denúncias de suborno. De acordo com Domenico Scala, representante da auditoria da Fifa, as denúncias surgiram após a divulgação do resultado da votação de eleição da cidade-sede. Porém, nenhum indício foi comprovado e o Catar foi confirmado.

O Catar sofreu diversas criticas sobre as condições dos trabalhadores dos novos estádios para a competição, sendo que a Anistia Internacional referiu-se como trabalho escravo e disse que os empregadores sofriam abusos de direitos humanos, violando diversas regras da instituição.

