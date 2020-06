Celebridades “Titi e Xuxa se falam todo dia”, diz Giovanna Ewbank

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Apresentadora não esconde o carinho pela menina Foto: Blad Meneghel/RecordTV Apresentadora não esconde o carinho pela menina. (Foto: Blad Meneghel/RecordTV) Foto: Blad Meneghel/RecordTV

Mais que amigas, friends: Giovanna Ewbank revelou em uma live no Instagram que Titi, sua filha de 6 anos com Bruno Gagliasso, e Xuxa se falam todos os dias por telefone. A história foi contada pelo casal em um bate-papo com o produtor Leo Fuchs, que é padrinho de Bless, de 4 anos, segundo filho do casal – grávida, Giovanna espera um menino, Zyan.

“Outro dia estava no carro e minha filha ouvindo recado [no celular]. Quando eu escuto era a voz da Xuxa. A Titi com a maior naturalidade [disse] ‘estou falando com a Xuxa”, lembrou o ator de 39 anos. Giovanna então explicou a Leo que aproximação entre a menina e a eterna Rainha dos Baixinhos aconteceu depois que Xuxa foi uma das entrevistas em seu canal no YouTube, há cerca de um ano.

“Depois que a gente terminou de gravar, a Xua ficou com a Titi por uma hora brincando”, contou a apresentadora. Fuchs, que estava no dia, também se recordou do fato. “Ela sentou no quarto da Titi ajoelhada conversando”, afirmou ele.

Giovanna contou que desde então Titi só falava de Xuxa e dizia “estou com saudade da Xuxa”. O tempo passou e durante a pandemia de coronavírus, ela e Bruno foram fazer uma live, na qual a garotinha apareceu antes. “Ela falou ‘gente, alguém tem o telefone da Xuxa para me passar’, porque ela me pede o telefone sempre e eu não tenho”, disse a mãe coruja.

Foi então que Xuxa entrou em contato com Giovanna. “Ela ficou sabendo e mandou uma mensagem para mim e disse ‘Gioh, ‘dá meu telefone para ela’. E agora as duas se falam todo dia”, finalizou a apresentadora.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades