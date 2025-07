Inter Titular do Inter, jogador tem recebido propostas consideradas baixas pela direção colorada

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2025

Wesley se mostra 100% focado no Inter Foto: Ricardo Duarte/Internacional Wesley se mostra focado no Inter mesmo com sondagens do exterior. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Com a janela de transferências em ritmo acelerado, o nome de Wesley, atacante do Inter, voltou a movimentar o noticiário esportivo. O jogador de 26 anos, camisa 21 do colorado, tem sido alvo de sondagens internacionais, mesmo tendo apenas um gol marcado em 2024, ano em que coleciona boas atuações, principalmente pelo aspecto físico e ofensivo.

Após uma tentativa frustrada do América do México, em janeiro, agora é o Portland Timbers, clube da Major League Soccer (MLS), que apareceu com uma proposta milionária. Ainda assim, nenhuma das ofertas agradou à direção colorada, que se mantém firme na política de valorização do atleta.

Wesley participou de 28 dos 33 jogos do Inter na temporada, somando 2.134 minutos, com 1 gol marcado (pela Copa do Brasil) e 3 assistências distribuídas. Mesmo com números modestos, o atacante tem demonstrado comprometimento e foco em campo.

“Acho que é normal as sondagens, com o desempenho que tive na temporada anterior e os jogos que estamos fazendo agora, mas estou focado no Inter. O que for para acontecer vai acontecer naturalmente. Vamos focar nos próximos jogos do Inter, que é o que importa”, declarou Wesley após a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, no Beira-Rio, no último domingo (20).

O Portland Timbers ofereceu 8 milhões de dólares — equivalente a cerca de R$ 44,6 milhões, segundo a cotação desta terça-feira (22). Como o Internacional detém apenas 50% dos direitos econômicos do atleta, o valor destinado ao clube seria de aproximadamente R$ 22,3 milhões.

A diretoria alvirrubra, no entanto, mantém sua postura firme: só irá negociar Wesley caso a proposta chegue a 16 milhões de dólares (R$ 89,1 milhões), garantindo uma fatia mais expressiva ao clube gaúcho.

