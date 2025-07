Grêmio Grêmio projeta a força de sua torcida para buscar o resultado contra o Alianza Lima pela Copa Sul-Americana

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2025

O baixo preço dos ingressos e a expectativa de virada na partida são os principais fatores para a alta demanda por entradas Foto: Lucas Uebel/Grêmio O baixo preço dos ingressos e a expectativa de virada na partida são os principais fatores para a alta demanda por entrada. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Precisando reverter um placar de 2 a 0 no jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana contra o Alianza Lima, o Grêmio contará com um reforço essencial: sua torcida. A partida está marcada para esta quarta-feira (23), às 21h30min, na Arena, em Porto Alegre, e a diretoria estima um público de 35 mil gremistas apoiando.

Até a manhã desta terça-feira (22), mais de 25 mil ingressos já haviam sido vendidos, com os setores Arquibancada Norte, Superior Norte, Gramado Leste e Gold Oeste esgotados.

Além do clima de decisão, a redução no preço dos ingressos também impulsionou a procura. Isso só foi possível graças à recente aquisição da Arena do Grêmio pelo empresário Marcelo Marques, que doou o estádio ao clube. O duelo contra o Alianza Lima será o primeiro jogo após o movimento histórico realizado no dia 11.

Durante coletiva de imprensa na última terça-feira (15), Marcelo Marques e Alberto Guerra convocaram a torcida para transformar a Arena em um caldeirão: “Quero convocar o torcedor para lotar a Arena dia 23. Já vai ter nosso toque a partir de agora. A Arena já é do Grêmio. […] São preços bem atrativos. Vai ser esse preço porque agora a Arena é nossa”, afirmou Marcelo.

“Dia 23 vamos fazer um grande evento emblemático para essa troca, ainda que faltem questões burocráticas. Queremos lotar a Arena e bater recorde”, completou Guerra.

A coletiva foi realizada antes da derrota por 2 a 0 para o Alianza Lima, na última quarta-feira (16), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru. Mesmo com o resultado negativo, o torcedor gremista não abandonou o time, e promete marcar presença em peso.

Para conquistar a vaga nas oitavas de final da Sul-Americana, onde enfrentará o Universidad Católica, do Equador, o Grêmio precisa vencer por três ou mais gols de diferença. Caso ganhe por 2 gols de diferença, a decisão irá para os pênaltis.

