Receita Federal deve abrir consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda nesta semana

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2025

O último lote de restituição, pago em 30 de junho, contou com mais de 6,5 milhões de contribuintes contemplados, com um valor total de crédito de R$ 11 bilhões Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Receita Federal deve abrir a consulta ao 3º lote de restituição ainda nesta semana. A expectativa é que o Fisco libere as informações sobre quais contribuintes serão contemplados nesta quinta-feira (24), exatamente uma semana antes dos pagamentos começarem a acontecer, em 31 de julho.

O último lote de restituição, pago em 30 de junho, contou com mais de 6,5 milhões de contribuintes contemplados, com um valor total de crédito de R$ 11 bilhões. O lote também incluiu restituições residuais de exercícios anteriores.

O recebimento da restituição normalmente acontece primeiro para os contribuintes prioritários, tais como:

idosos acima de 80 anos

contribuintes entre 60 e 79 anos

contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave

contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

contribuintes que receberam prioridade por utilizarem a declaração pré-preenchida e optarem por receber a restituição via PIX.

Como fazer a consulta?

Assim que a consulta estiver disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet e clicar na opção “Meu Imposto de Renda”. Em seguida, basta clicar em “Consultar a Restituição”.

A página oferece orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Caso identifique alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificá-la, corrigindo as informações.

A Receita Federal disponibiliza, também, aplicativo para tablets e smartphones que permite consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

Em nota oficial, o Fisco afirma que “assume o compromisso de realizar pagamento de restituições apenas em conta bancária de titularidade do contribuinte”. Assim, vale destacar que as rotinas de segurança da Receita impedem o pagamento caso ocorra erro nos dados bancários informados ou algum problema na conta de destino.

“Para não haver prejuízo ao contribuinte, a Receita oferece o serviço de reagendamento disponibilizado pelo Banco do Brasil pelo prazo de até um ano da primeira tentativa de crédito. Assim, o contribuinte poderá corrigir os dados bancários para uma conta de sua titularidade”, afirma a nota.

