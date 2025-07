Grêmio Grêmio aposta em mais uma noite “copeira” para se classificar e garantir bônus milionário na Sul-Americana

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O retorno de Braithwaite é a grande esperança da torcida gremista Foto: Alexandre Durão/Grêmio O retorno de Braithwaite é a grande esperança da torcida gremista. (Foto: Alexandre Durão/Grêmio) Foto: Alexandre Durão/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Copa Sul-Americana 2025 entra em sua semana mais decisiva com o Grêmio entre os quatro representantes brasileiros nos playoffs em busca de uma vaga nas oitavas de final. Depois de ser derrotado por 2 a 0 pelo Alianza Lima, no Peru, o tricolor Gaúcho joga nesta quarta-feira (23), às 21h30min, na Arena, em Porto Alegre, precisando de uma verdadeira virada para seguir vivo no torneio continental.

A missão é clara: vencer por três gols de diferença para avançar direto ou por dois e levar a disputa para os pênaltis. Além da classificação esportiva, o clube também tem muito a ganhar fora das quatro linhas. O avanço às oitavas renderia US$ 600 mil (R$ 3,3 milhões) aos cofres gremistas — valor que se soma aos US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões) já pagos pela participação nos playoffs.

Este será o primeiro jogo do Grêmio como dono oficial da Arena, após a aquisição do estádio pelo empresário Marcelo Marques, que repassou a posse ao clube. E esse momento institucional importante vem embalado pela resposta da torcida: a estimativa da direção é de 35 mil gremistas presentes no duelo decisivo. Até esta terça-feira (22), 25 mil ingressos já haviam sido vendidos, com setores esgotados e expectativa de casa cheia.

Um dos principais nomes da temporada, o atacante Martin Braithwaite está de volta após lesão e deve ser titular. Recém-renovado até 2027, o artilheiro gremista tem sido decisivo, e sua presença reacende a esperança do torcedor por uma noite de gala. O técnico Mano Menezes conduziu treinamentos técnico-táticos intensos, buscando encaixar o time ideal para o confronto.

O Grêmio entra em campo com apoio maciço das arquibancadas, sede de virada e olhos voltados para uma classificação que vale prestígio, sequência no torneio e um bom reforço financeiro. Resta saber se a noite de quarta-feira será mais um capítulo da alma copeira do tricolor — ou o fim precoce de uma campanha continental.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-aposta-em-mais-uma-noite-copeira-para-se-classificar-e-garantir-bonus-milionario-na-sul-americana/

Grêmio aposta em mais uma noite “copeira” para se classificar e garantir bônus milionário na Sul-Americana

2025-07-22