Por Redação O Sul | 22 de julho de 2025

Embora ainda não tenha divulgada a escalação para a próxima rodada, a tendência é que o colorado mantenha a base utilizada nas duas últimas partidas Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter está mobilizado para mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Depois de dois triunfos consecutivos na retomada da competição, o colorado encara o Santos nesta quarta-feira (23), às 21h30min, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada, em busca da terceira vitória seguida e de uma sequência que pode recolocar a equipe entre os postulantes às primeiras posições da tabela.

Apesar do curto espaço entre os jogos, o time comandado por Roger Machado teve foco total nos ajustes durante os dois dias disponíveis. Na manhã desta terça-feira (22), o elenco concluiu a preparação com um treino fechado no CT Parque Gigante, priorizando questões táticas e posicionamentos específicos para enfrentar o alvinegro fora de casa.

Embora não tenha revelado a escalação, a tendência é que o colorado mantenha a base das últimas partidas, valorizando a boa fase coletiva. A defesa está mais sólida, o meio-campo ganhou dinâmica com trocas rápidas, e o ataque passou a ser mais eficiente nas finalizações, algo que se refletiu nos resultados recentes.

A delegação embarcou rumo a São Paulo no início da tarde desta terça-feira, e seguirá diretamente para a Baixada Santista, onde ficará concentrando até o horário da partida. O grupo chega motivado com os últimos desempenhos e consciente da importância de manter o embalo antes do próximo desafio, que será no Beira-Rio, contra o Vasco da Gama.

Desde a retomada pós-férias do Brasileirão, o Inter venceu dois jogos consecutivos, o que reviveu a confiança do elenco e deu um respiro na classificação. E manter essa consistência é fundamental para ter um bom campeonato.

Uma vitória sobre o Santos pode consolidar o melhor momento da equipe na competição até agora e preparar o terreno para uma sequência positiva na tabela — que deve se tornar ainda mais disputada nas próximas rodadas.

2025-07-22