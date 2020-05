Notas Capital TJ-RS inicia digitalização de documentos

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Já está em ação a força-tarefa de digitalização de processos de segunda instância no TJ (Tribunal de Justiça) do Rio Grande do Sul. A fase inicial deve deve contemplar cerca de 5 mil processos, a maioria de ações na área cível. Em agosto, uma licitação deve definir empresa para realizar esse serviço em grande escala, por meio de terceirização combinada ao trabalho de servidores e estagiários.

