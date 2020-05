Notas Capital Locais públicos passam por desinfecção

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Ao longo desta semana, a prefeitura de Porto Alegre dá prosseguimento ao serviço de desinfecção de locais públicos para prevenção do coronavírus, por meio da pulverização das substâncias quaternário de amônia e biguanida. A atividade conta com doações por parte do setor privado e tem como prioridade pontos estratégicos e de grande movimentação, tais como unidades e postos de saúde.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Capital