Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2021

Prefeitura também oferece atividades de lazer no trecho final do Lami. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA)

O mais recente relatório de balneabilidade divulgado pela Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade aponta que todos os seis pontos analisados nas praias dos bairros Lami e Belém Novo, na Zona Sul de Porto Alegre, estão com águas próprias para banho. A conclusão tem por base análises de amostras de 17 a 31 de janeiro.

Cabe ressaltar que, mesmo com 100% dos pontos próprios para o banho, a prefeitura e demais autoridades reforçam a orientação para que sejam evitadas as aglomerações e respeitados os cuidados sanitários necessários neste período de pandemia. Confira, a seguir, os seis pontos liberados para o banho.

Lami

– Posto 1 (acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, nas imediações da segunda guarita de salva-vidas);

– Posto 2 (acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, em frente à primeira guarita de salva-vidas);

– Posto 3 (avenida Beira-Rio, em frente ao nº 510).

Belém Novo

– Posto 1 (Praça Comunal, em frente à garagem da empresa de ônibus);

– Posto 2 (Praia do Leblon, avenida Beira-Rio, em frente à rua Antônio da Silva Só);

– Posto 3 (Praia do Veludo, em frente à interseção das avenidas Beira-Rio, Pinheiro Machado e rua Antônio da Silva Só).

Metologia

A análise de balneabilidade é realizada com base nos padrões determinados pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama). Um dos critérios é o valor do pH (índice de acidez) da água: ele precisa ficar entre 6 e 9.

Além disso, para que um ponto seja considerado como próprio para banho, é preciso que quatro das últimas cinco amostras coletadas apresentem menos de 800 NMP/100 ml (referência que indica o grau de poluição da água). A última amostragem também não pode ter mais de 2.000 NMP/100 ml.

Lazer

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, por sua vez, está oferecendo no final da orla do Lami uma série de atividades recreativas gratuitas, aos sábados e domingos das 8h30min ao meio-dia, para pessoas de todas as idades. Não precisa realizar inscrição. A lista inclui camas elásticas, quadra de vôlei, jogos de tabuleiro, pingue-pongue e minibasquete.

No âmbito do “Projeto Verão”, também são promovidas caminhadas orientadas em diferentes espaços de lazer da cidade. O titular da pasta, Antônio Carlos Pereira, ressalta:

“Os professores estarão dispostos em locais estratégicos, devidamente identificados. Importante destacar o cuidado de não promover aglomerações, e todos deverão estar de máscara”.

Todas as atividades foram planejadas para seguir, rigorosamente, os protocolos sanitários previstos pelos decretos municipais durante a pandemia.

Nas terças, quintas e sábados são oferecidas caminhadas orientadas na Orla Moacyr Scliar, nos parques da Redenção e Moinhos de Vento, orla de Ipanema e praças México e Mascarenhas de Moraes, sempre das 8h30min às 11h30min.

(Marcello Campos)

