Rio Grande do Sul #TodosPelaLívia: família precisa arrecadar R$ 9 milhões para curar doença rara de filha

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

(Foto: Reprodução / Instagram Lívia)

Você conhece a história da pequena Lívia Teles, que mora em Teutônia, no interior do Rio Grande do Sul? A menina sofre de atrofia muscular espinhal (AME), uma doença rara, e a única forma de curá-la é através de um tratamento que custa R$ 9 milhões. Para conseguir o dinheiro, a família organizou uma campanha.

Lívia tem apenas 1 ano e 5 meses, e foi diagnosticada com AME aos 4 meses de vida. A doença com poucas alternativas faz com que a pequena não tenha o gene que produz proteína no organismo, o que afeta toda a musculatura, desde os movimentos motores até a respiração.

Atualmente, ela toma uma medicação chamada Spinraza, que custa mais de R$ 300 mil. O remédio é responsável por pausar a doença, mas não é capaz de curá-la. Na busca por uma alternativa, os pais pretendem levar Lívia para os Estados Unidos até outubro, quando ela completa dois anos. Lá ela deve receber uma medicação de dose única, chamada zolgeinsma, uma das mais caras do mundo. Este medicamento modifica o DNA e então, o organismo passa a produzir proteína. No entanto, sem ajuda, seria impossível arcar com os R$ 9 milhões para o tratamento.

Os valores arrecadados pela campanha são mantidos exclusivamente para o tratamento fora do Brasil. Os pais de Lívia arcam diariamente com os custos de 15 profissionais, entre fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos e técnicas de enfermagem, que ficam 24 horas por dia com a pequena. Tudo isso para mantê-la o mais segura possível.

Quer ajudar a guerreira Lívia? Confira as redes sociais da campanha no Instagram e no Facebook e as contas bancárias abaixo.

Titular: Lívia Teles

Cpf: 060.397.140-77

Banco Sicredi

Agência: 0119

Conta corrente/poupança: 34666-0

Banco do Brasil

Agência: 3188-7

Conta poupança: 77.777-3

Variação: 51

Banco Caixa Econômica Federal

Agência: 3917

Conta poupança: 00073979-6

Operação 013

Banco Banrisul

Agência: 0946

Conta poupança:

39.065432.0-6

Banco Sicoob

Agência: 3039

Conta corrente: 93.393-7

