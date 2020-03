Acontece Mark+ celebra conquistas país afora

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Foto: Divulgação

A agência Mark+, de Pelotas, acaba de ser escolhida para fazer a campanha de Lançamento da Alça que liga a Ponte Rio-Niterói à Linha Vermelha. “Hoje foi dia de planejar os últimos detalhes e, no domingo, partimos para o Rio de Janeiro para as últimas definições da campanha com o nosso cliente Ecoponte”, aponta o sócio diretor da agência, Sylvio Balverdu. “Agradecemos por essa parceria, que vem desde a campanha de 45 anos da ponte Rio-Niterói. Vamos em frente!”

