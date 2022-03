Esporte Tom Brady desfaz aposentadoria e anuncia volta ao Tampa Bay Buccaneers

Por Redação O Sul | 14 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Quarterback muda de ideia e fará sua 23ª temporada. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mudança radical de ideias do maior da história. Pouco mais de um mês após anunciar sua aposentadoria, o quaterback Tom Brady anunciou que voltará ao futebol americano pelo Tampa Bay Buccaneers. Em seu Twitter, o jogador confirmou que voltará para a 23ª temporada da carreira.

“Nesses últimos dois anos, percebi que meu lugar ainda é no campo, não nas arquibancadas. Essa hora chegará, mas não é agora. Eu amo meus companheiros de equipe e minha família que me apoia. Eles tornam tudo isso possível. Estou voltando para minha 23ª temporada em Tampa. Há negócios não finalizados”, escreveu o jogador em seu perfil no Twitter, em legenda de foto com a família.

Após desmentir informações, inclusive as publicadas pela própria NFL, de que já teria decidido encerrar a carreira, Tom Brady confirmou oficialmente a aposentadoria no dia 1º de fevereiro. O quarterback, que brilhou por New England Patriots e pelo Tampa Bay Buccaneers.

Brady tem sete títulos do Super Bowl e foi tês vezes MVP da NFL. Ele é casado com a modelo brasileira Gisele Bundchen, com quem tem dois filhos, além de um terceiro do casamento com Bridget Moynahan. Na época em que anunciou a aposentadoria, chegou a ressaltar que gostaria de passar mais tempo com a família.

“É difícil de escrever isso, mas aqui vai: eu não jogarei mais de forma competitiva. Eu amei a minha carreira na NFL, mas agora é o momento de focar meu tempo e energia em outras coisas que precisam da minha atenção”, escreveu, no anúncio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte