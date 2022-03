Esporte Pai de Messi busca negociar a volta do atacante para o Barcelona

Por Redação O Sul | 14 de março de 2022

Messi tem sido vaiado pela torcida por conta dos desempenhos abaixo da média. (Foto: Reprodução)

Jorge Messi, pai do craque do Paris Saint-Germain, entrou em contato com o Barcelona para um possível retorno do atacante à Catalunha na próxima temporada, segundo o jornalista Gerard Romero. O camisa 30 tem contrato com o clube francês até 2023.

Em sua primeira temporada com a camisa do PSG, o argentino não tem conseguido se encaixar na equipe de Mauricio Pochettino e tem encontrado dificuldade em se adaptar ao futebol francês. Por conta disso, o atleta foi um dos principais alvos de vaias na vitória do time sobre o Bordeaux, no último fim de semana, pela Ligue 1.

Também de acordo com o jornalista Matteo Moretto, Messi estaria farto da equipe de Paris e estaria sonhando com o Barcelona. No entanto, a diretoria encabeçada por Leonardo e Nasser Al-Khelaifi não pensam na saída do jogador após uma única temporada.

Em 2022, o PSG fracassou ao ser eliminado nas oitavas de final da Champions League e na Copa da França, embora o título do Campeonato Francês esteja próximo. Além disso, o clube deve enfrentar a saída de Mbappé na próxima janela de verão da Europa e precisa ter um elenco competitivo para a próxima campanha.

