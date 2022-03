Esporte A própria imprensa francesa dá como indefinida a permanência de Neymar no PSG

Por Redação O Sul | 14 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Nunca o craque teve tamanha rejeição no clube como agora. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A própria imprensa francesa dá como indefinida a sequência de Neymar no PSG. A relação dele com o clube azedou e parece ter sido de vez, tamanha a reação dos torcedores franceses no Parque dos Príncipes, durante o jogo em que o time derrotou o lanterna Bordeaux por 3 a 0 pelo Campeonato Francês, no último sábado (12).

Neymar até fez um gol, o segundo, e mesmo após a conclusão da jogada não se livrou das vaias do público. Já vinha sendo assim ao longo da partida, toda vez que tocava na bola. A pressão aumentou porque Mbappé marcou o primeiro – o jovem atacante está nas graças da torcida por suas boas atuações na temporada.

Neymar não foi só vaiado. Num coro com milhares de vozes de gente vestindo a camisa do PSG, ele acabou alvo de gritos raivosos e ofensivos. Uma manifestação contrária jamais vista desde que chegou ao clube em agosto de 2017, na maior transação do futebol internacional.

O contrato do jogador com o PSG inicialmente venceria em 2022 e foi prorrogado para 2025. A aposta dos dirigentes e torcedores locais era que Neymar terminaria o ano corrente com pelo menos um título da Champions League. Deu tudo errado e ele já não demonstra a velocidade e a versatilidade de antes.

O craque revelado pelo Santos já completou 30 anos e acumula uma série de lesões nas últimas temporadas. Vai ter que promover uma reviravolta nos próximos jogos do PSG para tentar apagar o incêndio. Tarefa muito difícil. A torcida francesa não se contenta, hoje, apenas com o título nacional e Neymar já desponta como o vilão desse enredo.

Após vaias

Após as vaias, Neymar buscou na família um refúgio. Após sofrer com a hostilidade dos torcedores parisienses, o atacante compartilhou uma foto ao lado do filho, Davi Lucca, com uma legenda de esperança. “Feliz em ver vocês bem e felizes!! É isso que me move e me faz continuar”, publicou Neymar.

O atacante publicou vídeos alegres dele jogando basquete com Davi. Neymar também posou ao lado de seu pai e do irmão de Davi, Valentin.

O camisa 10 não se manifestou diretamente contra as vaias sofridas no Parque dos Príncipes. Ele se limitou a republicar uma mensagem deixada pelo ex-companheiro Luis Suárez, que escreveu que o “futebol não tem memória” ao dar seu apoio para o brasileiro e para Messi.

Neymar, Messi e vários outros jogadores do PSG foram vaiados pela torcida do PSG na partida contra o Bordeaux em resposta à eliminação na Liga dos Campeões. O zagueiro Marquinhos e o atacante Mbappé foram alguns dos poucos poupados pelos torcedores.

O Paris chegou aos 65 pontos e lidera com ampla vantagem o Campeonato Francês. O próximo compromisso é contra o Monaco, no domingo, fora de casa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte