Por Redação O Sul | 18 de maio de 2023

A menina relatou estar com a irmã menor no colo quando foi abordada Foto: Lucas Uebel/Grêmio A menina relatou estar com a irmã menor no colo quando foi abordada (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Um torcedor do Grêmio foi preso em flagrante na partida contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (17), na Arena, em Porto Alegre. O homem cometeu o crime de importunação sexual.

O caso aconteceu durante o segundo tempo do empate. O homem foi detido por supostamente cometer o ato contra uma menina menor de idade, de 13 anos. Os seguranças da Arena levaram o suspeito para a delegacia da Polícia Civil na Arena. A informação foi dada pela Rádio Gaúcha.

O homem irá responder o processo em liberdade, mas com uma série de medidas definidas pelas autoridades como ficar em Porto Alegre e não ir a jogos do Grêmio. A menina relatou estar com a irmã menor no colo quando foi abordada.

