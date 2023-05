Futebol Manipulação no futebol: “Temos um jogador do Flamengo”, diz um apostador em mensagem

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2023

O Flamengo não tem nenhum jogador indiciado, ou mesmo citado na investigação da máfia de apostas, feita pelo Ministério Público de Goiás. (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

No dia 24 de janeiro de 2023, Luís Felipe de Castro, um dos apostadores investigados pela Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás, tenta convencer o lateral Kevin Lomónaco, do Bragantino – que já vendera um cartão amarelo ao grupo no Brasileirão de 2022 –, a cometer um pênalti no próximo jogo do Campeonato Paulista, e oferece até R$ 200 mil pelo acordo. Na tentativa de convencer o atleta a participar de uma nova operação, com apostas em vários jogos, ele diz contar com um atleta do Flamengo naquele fim de semana.

“Amanhã temos um jogador do Flamengo. Então você deve fazer também para que todos ganhem”, escreve Luís Felipe, misturando palavras em português e espanhol, já que Lomónaco é argentino. “Se fecha, hermano, te pagamos com certeza o valor da operação e também o que te devo”.

O Flamengo não tem nenhum jogador indiciado, ou mesmo citado na investigação da máfia de apostas, feita pelo Ministério Público de Goiás. Contudo, o nome do clube aparece neste trecho nas conversas da investigação.

Em nota, o departamento jurídico do clube diz que “o assunto está com o Ministério Público de Goiás. O Flamengo não teve conhecimento de qualquer citação, mas confia plenamente em seus atletas. O clube está acompanhando a questão e tem todo interesse em que haja uma rigorosa apuração pelos órgãos competentes. O clube recentemente promoveu uma palestra para os jogadores com o senador Carlos Portinho, que é uma autoridade no assunto. O Flamengo está sempre fazendo ações educativas e colaborando para que jamais ocorram no clube situações, como as noticiadas. Vale lembrar que é comum como instrumento de convencimento usar nome de terceiros”.

O diálogo acontece no início da manhã de um sábado, dia 24 de janeiro. O Flamengo jogou neste dia, às 18h30min, em Volta Redonda, contra o Bangu, no quinto jogo da temporada, pelo Campeonato Estadual, ainda utilizando um time recheado de reservas, já que o grupo principal se preparava para o Mundial de Clubes, em fevereiro. A partida terminou empatada em 1 a 1. Em nenhum momento da conversa, Luís Felipe especifica qual jogador ele teria acordo no time rubro-negro, nem o que foi acertado: se cartão amarelo, pênalti, escanteio ou finalizações. Também não aparecem nas conversas que o Ministério Público teve acesso nenhuma aposta feita pela quadrilha com o nome de algum jogador do Flamengo, nesta ou em qualquer outra partida.

No dia seguinte o Bragantino, de Lomónaco, enfrentou a Ferroviária pela terceira rodada do Paulistão. A ideia de Luís Felipe era aliciar o zagueiro do clube paulista para fazer uma aposta múltipla, casando com suposto jogador do Flamengo que ele afirma ter acertado. Apesar das partidas serem em datas diferentes, o grupo costumava apostar em vários jogos ao longo de um fim de semana, em apostas casadas, para multiplicar os lucros. As informações são do jornal O Globo.

