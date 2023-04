Grêmio Torcedores do ABC esgotam ingressos para jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2023

A capacidade atual do estádio é de 15 mil lugares Foto: Andrei Torres/ABC A capacidade atual do estádio é de 15 mil lugares (Foto: Andrei Torres/ABC) Foto: Andrei Torres/ABC

Para o jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil, os torcedores do ABC esgotaram os ingressos para a primeira partida da terceira da fase da competição nacional. O duelo acontece no Estádio Frasqueirão nesta quinta-feira (13), às 21h30min.

A direção do ABC destacou que neste momento teve que suspender as vendas de ingressos para evitar um “overbooking” (ocorre quando a empresa vende mais bilhetes do que a capacidade real de lugares).

“Em função do grande número de adesões de novos sócios e consequentemente dos check-ins realizados, o ABC Futebol Clube está neste momento suspendendo a venda de ingressos e check-ins para novos sócios para evitar um possível overbooking na partida diante do Grêmio”, disse a nota.

A capacidade do Frasqueirão é de 15 mil lugares disponíveis. A torcida do Grêmio terá direito a 10% desta capacidade, ou seja, 1,5 mil ingressos. Os valores dos ingressos estão entre R$ 70 para arquibancada e R$ 140 para cadeira.

O Grêmio embarcou para Natal na manhã desta quarta-feira (12) em voo fretado. Na tarde fará um treino na Arena das Dunas com portões fechados.

