Por Redação O Sul | 12 de abril de 2023

Uma parte da torcida mostrou descontentamento com o desempenho em 2023 Foto: Ricardo Duarte/Inter Uma parte da torcida mostrou descontentamento com o desempenho em 2023 (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Mesmo com a vitória de virada do Inter por 2 a 1 contra o CSA pela Copa do Brasil no Beira-Rio, em Porto Alegre, o técnico Mano Menezes escutou vaias ao final do primeiro tempo e no encerramento da partida. Ele destacou que acredita em uma campanha para a troca de treinador, mas vê que isso só atrapalharia em uma sequência da temporada de 2023.

Desde a sua chegada, Mano Menezes enfrenta o pior momento. Antes visto como o ponto forte da retomada colorada, atualmente o treinador também está sendo visto como um dos principais culpados pelos momentos do Inter.

O técnico entende que a campanha para uma possível troca de treinador não venha apenas das redes sociais. Mano vê que também exista um campanha dentro da imprensa gaúcha.

“Tenho ouvido campanhas sobre treinador. Até certos nomes. Isso passa ao torcedor e com mais velocidade. Faço parte e entendo. Incomoda-me a equipe não entregar o que acho que pode, mas a reação faz parte e não tenho nada contra o torcedor. Só penso que poderia ser mais racional. Temos um grande número de treinadores que passaram aqui nos últimos anos sem dar o que a torcida espera”, disse Mano Menezes.

Apesar disso, o técnico blindou o vestiário e defendeu a direção colorada. O comandante colorado confirmou que esteve ao lado da direção na escolha de jogadores dentro do mercado. Ainda disse que não fará cobranças públicas.

