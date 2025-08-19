Terça-feira, 19 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Esporte Torcedores do Santos invadem Centro de Treinamento e cobram Neymar: “Vocês tinham que tomar tapa na cara”

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

Neymar ouviu os protestos e se limitou a dizer: "Estamos tentando mudar as coisas"

Neymar ouviu os protestos e se limitou a dizer: "Estamos tentando mudar as coisas". (Foto: Reprodução)

A humilhante goleada de 6 a 0 sofrida para o Vasco, no final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, segue reverberando no Santos. Nesta terça-feira (19), torcedores organizados invadiram o CT Rei Pelé, na Baixada Santista, para protestar contra atletas e diretoria. Os uniformizados foram recebidos pelo atacante Neymar, que ouviu muitas reclamações.

No papo, Neymar ouviu os protestos e se limitou a dizer: “Estamos tentando mudar as coisas”. A principal cobrança de um dos líderes dos torcedores se direcionou para o choro ocorrido depois da goleada. Neymar se emocionou após a pior derrota da carreira e deixou o gramado do Morumbis aos prantos, sendo consolado pelo treinador rival Fernando Diniz.

“Você é a estrela deste time. Você é um dos maiores jogadores do planeta. Se você chorar, imagina o resto desses caras. Se você chorar, imagina o resto desses caras, mano. Se você discutir com um torcedor, vai dar margem para qualquer um aqui discutir com torcedor”, afirmou.

A postura do elenco também foi questionada pelo porta-voz dos torcedores, que chegou a falar de “tapa na cara” dos atletas.

“Morumbi com 55 mil pessoas, vocês estão de brincadeira com a nossa cara. Isso aqui que está acontecendo é pouco. Posso falar para vocês: ‘ah, já sei, é violência’, tem que tomar tapa na cara de mão aberta, essa é a realidade”, disse.

A conversa com Neymar e o dirigente ocorreu depois da invasão por parte do grupo de dezenas de torcedores organizados. Com o uso de rojões e aos gritos contra diretoria e elenco, os torcedores chegaram com correria e quebraram um dos portões de acesso ao estacionamento do local, por onde conseguiram entrar.

A Polícia Militar foi rapidamente acionada para conter a desordem, mas, mesmo com o policiamento, os torcedores conseguiram acessar o local onde os jogadores param os carros.

A terça-feira também marcou a reapresentação do elenco, que teve a segunda de folga.

Os jogadores estavam no local e ouviram as demandas dos torcedores. A cobrança foi por uma reação imediata do elenco após a goleada e uma melhora de postura do time nos jogos.

O Santos terá a semana livre para treinamentos até domingo, quando encara o Bahia, na Fonte Nova. Não há certeza de que o novo comandante já terá sido contratado até lá. Matheus Bachi, que era da comissão de Cleber e não foi demitido, será o interino da equipe.

Com a goleada sofrida para o Vasco, o Peixe caiu para a 15ª colocação no Brasileirão, com 21 pontos — apenas dois acima da zona de rebaixamento.

