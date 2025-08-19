Segunda-feira, 24 de novembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Projeto Bota-Fora realiza coleta de resíduos volumosos em cinco comunidades de Porto Alegre nesta quarta

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

Podem ser dispostos eletrodomésticos, móveis quebrados, colchões, dentre outros objetos volumosos.

Foto: Luciano Lanes/PMPA
Podem ser dispostos eletrodomésticos, móveis quebrados, colchões, dentre outros objetos volumosos. (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

O projeto Bota-Fora atende as comunidades Montepio (Mário Quintana), Jardim Protásio Alves 1 (Mário Quintana), Cooperativa Santo Antônio (Humaitá), Arco Íris (Humaitá) e Núcleo Esperança (Restinga) nesta quarta-feira (20).

A ação, promovida pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) de Porto Alegre, é realizada a partir das 8h e tem o objetivo de colaborar com o descarte correto de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares.

Podem ser dispostos eletrodomésticos, móveis quebrados, colchões, dentre outros objetos volumosos. Isso evita que material descartado irregularmente obstrua arroios, bocas de lobo e cause alagamentos.

Os moradores devem colocar os materiais em frente às residências na noite anterior, ou até as 7h30 do dia do Bota-Fora. A divulgação do serviço é feita por meio de cartazes colocados em unidades de saúde, mercados, escolas, bares e associações de bairro.

A cada ciclo, o projeto atende mais de 230 comunidades em situação de vulnerabilidade social. Além do Bota-Fora, o descarte desses materiais pode ser feito diretamente em uma das Unidades de Destino Certo (UDC) do DMLU. As UDCs, também chamadas de Ecopontos, recebem madeira, móveis velhos e entulhos e estão estrategicamente distribuídas pela cidade – veja aqui os endereços.

Para quem tem dificuldade de deslocamento até uma das unidades, ainda há a opção de contratar o serviço de coleta especial, com o orçamento feito pelo sistema de atendimento da prefeitura, o 156.

Programação por comunidades

Quarta-feira: Montepio (Mário Quintana), Jardim Protásio Alves 1 (Mário Quintana), Coop. Santo Antônio (Humaitá), Arco Íris (Humaitá) e Núcleo Esperança (Restinga);

Quinta-feira: São Carlos (Lomba do Pinheiro), Dona Teodora (Humaitá), Eucalipto (Mário Quintana) e Juliano Moreira (Centro).

 

https://www.osul.com.br/projeto-bota-fora-realiza-coleta-de-residuos-volumosos-em-cinco-comunidades-de-porto-alegre-nesta-quarta/ Projeto Bota-Fora realiza coleta de resíduos volumosos em cinco comunidades de Porto Alegre nesta quarta 2025-08-19
