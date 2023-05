Esporte Torcida do Barcelona faz festa na cidade após conquista do título espanhol e pede retorno de Messi

15 de maio de 2023

Torcedores celebram conquista que não vinha desde 2019. (Foto: FC Barcelona)

A torcida do Barcelona fez uma grande festa para celebrar a conquista do 27º título do clube no Campeonato Espanhol, que veio após a vitória por 4 a 2 sobre o rival Espanyol, no RCDE Stadium. O perfil oficial do Barça nas redes sociais postou um vídeo mostrando as ruas de Barcelona tomadas por torcedores. Em outro vídeo, a torcida canta o nome de Lionel Messi, maior ídolo da história do clube.

A homenagem acontece em meio a rumores de um possível retorno do craque argentino ao Barcelona e os torcedores manifestaram seu desejo em vê-lo novamente no Camp Nou.

O clube blaugrana não conquistava um título de LaLiga desde a temporada 2018/19. Foi o segundo troféu conquistado por Xavi como treinador do Barcelona, o primeiro foi a Supercopa da Espanha, também nesta temporada. Como jogador do Barça, Xavi conquistou a LaLiga oito vezes.

A conquista marca um novo período no Barcelona, que busca se reconstruir após graves problemas financeiros ao longo dos últimos anos.

Neymar comemora

Os jogadores do Barcelona comemoraram de forma merecida a conquista do Campeonato Espanhol. A festa para celebrar o título teve um convidado especial, o brasileiro Neymar Jr., que já jogou no Barça entre 2013 e 2017.

Segundo a imprensa catalã, o atacante brasileiro teria ido a uma balada local, onde estariam os ex-companheiros de equipe, como o goleiro Ter Stegen, o lateral Jordi Alba, e os meias Busquets e Sergi Roberto. As comemorações do título se dividiram e aconteceram também em outros dois lugares: uma festa no Porto Olímpico de Barcelona e uma reunião em um restaurante.

Neymar costuma visitar Barcelona frequentemente para ver o filho Davi Lucca, que mora na cidade desde 2021 com a mãe, Carol Dantas. A chegada do jogador em um aeroporto da cidade foi registrada pelo canal Twitch Jijantes FC, que acompanha notícias do Barcelona.

De acordo com a imprensa francesa, o Paris Saint-Germain pretende negociar o atacante brasileiro na próxima janela de transferências, apesar do contrato do jogador valer até 2027. O brasileiro não teria se oposto à transferência, mas ainda prioriza ficar em Paris por enquanto.

No entanto, a volta para o Barcelona seria improvável, por conta da situação financeira do clube. O time catalão precisa de adequar ao Fair Play da LaLiga, e adequar à folha salarial. Porém, no momento, a prioridade é ter Lionel Messi de volta.

O brasileiro não joga com o PSG desde fevereiro, quando sofreu uma lesão no tornozelo direito durante o jogo contra o Lille. Ele só deve retornar na próxima temporada, já que o Paris só tem o Campeonato Francês para disputar até o fim de 2023.

