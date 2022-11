Tecnologia Torneio Sesi de Robótica reúne mais de 40 equipes em Santa Cruz do Sul

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2022

Etapa estadual da First Lego League Challenge (FLL) ocorre nos dias 24 e 25 de novembro, no Parque da Oktoberfest. Foto: Dudu Leal Foto: Dudu Leal

Mais de 300 estudantes com idades entre 9 e 16 anos estarão reunidos nos dias 24 e 25 de novembro, no Parque da Oktoberfest de Santa Cruz do Sul, para a etapa estadual do Torneio de Robótica First Lego League Challenge (FLL). As 46 equipes de 15 cidades gaúchas foram desafiadas ao longo dos últimos meses a construir soluções inovadoras para o futuro energético e apresentarão suas ideias durante a competição – que vai muito além de programar robôs.

“O propósito do torneio é estimular as crianças e os adolescentes a pensar formas criativas de resolver problemas reais que o mundo enfrenta. A robótica entra como uma ferramenta para incentivar a pesquisa científica e o trabalho colaborativo e promover a aprendizagem”, afirma a gerente de Educação do Sesi-RS, Sônia Bier.

Lançada oficialmente em agosto deste ano, em parceria com a empresa Qualcomm, a edição 2022/2023 da competição internacional traz como missão reinventar o futuro da energia sustentável e impulsionar suas ideias. O tema “Energize” aborda os desafios globais relacionados ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), que busca “assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia”, “aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global” e “dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética” e o “acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia”.

Seguindo regras feitas especificamente para cada temporada, os estudantes constroem robôs baseados na tecnologia Lego Mindstorms, que devem ser programados para cumprir uma série de missões. A avaliação é feita nas categorias Projeto de Pesquisa, Design do Robô, Desafio do Robô e o Core Values (trabalho em equipe). Os times participantes precisam contar com entre dois e 10 integrantes – e podem estar associados a uma escola pública ou privada, clube, organização ou até mesmo ser apenas um grupo de amigos.

As cidades gaúchas com grupos selecionados para a etapa estadual são: Santa Cruz do Sul, com nove equipes, Porto Alegre e Gravataí, com seis equipes cada, Montenegro e São Leopoldo, com cinco, Sapucaia do Sul, com três, Campo Bom, Guaporé e Parobé, com duas, e Canoas, Farroupilha, Horizontina, Pelotas, Sapiranga e Caxias do Sul, com uma equipe cada.

Programação

O evento começa nesta quinta-feira (24), com encontro dos juízes a partir das 8h30. O check-in das equipes e a organização dos pits estão marcados para às 9h30 e, na sequência, haverá reunião dos técnicos. A cerimônia de abertura, com apresentação de todos os times, será às 11h. A tarde será destinada às competições, que seguem no dia 25, a partir das 9h. A cerimônia de premiação dos vencedores está programada para às 16h45.

O Parque da Oktoberfest está localizado na Rua Galvão Costa, 755, no Centro de Santa Cruz do Sul. A entrada é gratuita para quem tiver interesse em acompanhar o evento.

