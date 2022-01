Esporte Totalmente recuperado da covid, Messi realiza o primeiro treino do ano no PSG

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2022

Astro argentino se junta ao restante do elenco em preparação para o duelo com o Reims, neste domingo. (Foto: Reprodução)

Demorou mais que o esperado, mas finalmente o argentino Messi voltou a treinar no Paris Saint-Germain (PSG) após contrair a covid na virada do ano. Totalmente recuperado, o astro trabalhou no campo com os companheiros nesta terça-feira (18) e pode ser novidade diante do Reims, no domingo (23), no Parque dos Príncipes.

Messi não joga desde a despedida do PSG do ano passado, em empate na casa do Lorient, por 1 a 1, dia 22 de dezembro. Após aquele compromisso do Campeonato Francês, o astro viajou com a família para as festividades de fim de ano na Argentina e acabou testando positivo para o coronavírus.

Com o vírus, Messi passou 24 horas a mais na Argentina. Ele embarcou para Paris, na França, no dia 5 de janeiro após negativo, mas só nesta terça-feira voltou aos trabalhos. O PSG não informou se o camisa 30 tinha outros problemas após prognóstico de trabalhos já no dia 6 de janeiro.

Um dia após perder o prêmio The Best, da Fifa, para Robert Lewandovski, o argentino apareceu sorridente em aquecimento ao lado dos companheiros. Trabalhou normalmente e está à disposição do técnico Maurício Pochettino.

Foram três jogos de ausência de Messi no time titular do PSG em 2022. Mesmo sem a estrela, a equipe avançou na Copa da França com 4 a 0 no Vannes, empatou o duro clássico em visita ao Lyon, por 1 a 1, e fez o dever de casa contra o Stade Brestois, por 2 a 0, mantendo folga de 11 pontos na liderança do Francês.

Agora o clube trabalha para deixar o brasileiro Neymar plenamente curado do entorse no tornozelo esquerdo com missão de contar com seu poderio ofensivo daqui menos de um mês nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid.

