Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2022

O jogador deixou a Inter de Milão em agosto Foto: Divulgação O jogador deixou a Inter de Milão em agosto. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Um dos jogadores mais badalados da atualidade, o centroavante belga Romelu Lukaku foi titular poucas vezes nesta temporada no Campeonato Inglês e, por conta disso, ele já apresentou sua insatisfação no Chelsea. Desde o começo da competição, o técnico da equipe, Thomas Tuchel, tem optado por deixar o atacante no banco, sendo que ele ainda sofreu uma lesão e teve Covid-19.

Em entrevista recente ao Sky Sport Italia, Lukaku afirmou: “Não estou feliz com a situação, mas sou um trabalhador árduo e não devo desistir”. O jogador deixou a Inter de Milão em agosto, logo após conquistar o scudetto com a equipe italiana e se transferiu para o Chelsea, clube que já tinha jogado anteriormente na temporada 2011/12.

Ótima passagem na Itália

O atacante foi destaque no time italiano, ajudando a Inter de Milão a conquistar um título que não vencia desde 2010, sendo que em sua última temporada por lá marcou 24 gols. Com o ótimo desempenho, o Chelsea resolveu abrir os cofres para contratar o belga, pagando 115 milhões de euros (aproximadamente R$ 741 milhões) pelo passe do jogador.

Durante a entrevista, o atacante relembrou seu tempo na Itália, onde jogou durante dois anos, aprimorando tanto sua forma física quanto técnica. Sobre sua atual situação no time londrino, Lukaku simplesmente acredita que deve continuar trabalhando. Além disso, ele apontou que sente uma grande paixão pelos torcedores e pela Inter de Milão.

“Quero pedir desculpas aos torcedores da Inter porque acho que as coisas deveriam ter sido diferentes. Sempre disse que carrego a Inter no coração. Vou voltar para lá, é algo que realmente espero. Estou apaixonado pela Itália”, disse o belga.

Enquanto isso, o Chelsea atualmente ocupa a segunda colocação no Campeonato Inglês, com 10 pontos a menos que o líder Manchester City. O time comandado por Pep Guardiola tem sido um verdadeiro rolo compressor nesta temporada, e em 21 jogos acumula 17 triunfos, dois empates e apenas duas derrotas.

PSG está de olho

Sabendo da insatisfação de Lukaku no Chelsea e quase perdendo Kylian Mbappé para o Real Madrid, o Paris Saint-Germain pode tentar contratar o belga caso o francês realmente deixe o clube. De acordo com a imprensa inglesa, o PSG vê Lukaku como um ótimo substituto para o camisa 7, mas o presidente do clube estaria disposto a pagar apenas 75,5 milhões de libras (R$ 581 milhões) pelo belga, um valor bem abaixo do desembolsado pelos Blues.

Ainda assim, a contratação do atacante seria uma prioridade no Parque dos Príncipes para a próxima temporada, já que Kylian Mbappé tem contrato com o clube somente até julho e já está livre para assinar um pré-contrato com a equipe que quiser. Além disso, o jovem nunca escondeu o seu desejo de atuar pelo Real Madrid, e os merengues também não ocultam sua vontade de contar com o atacante francês em seu elenco já na próxima temporada.

Nos últimos meses, o Paris Saint-Germain tem resistido às investidas dos espanhóis, chegando a recusar uma proposta de 200 milhões de euros por Mbappé. Em contrapartida, o camisa 7 também não expressou qualquer desejo de renovar com a equipe parisiense e em breve pode deixar o time de graça.

