Segundo informações divulgadas pelo blog da jornalista Andréia Sadi, Siqueira disse que, desde que o seu partido apresentou demandas por apoio a palanques estaduais, o PT não deu resposta e avançou publicamente com anúncios de pré-candidaturas, entre elas a de Fernando Haddad em São Paulo, Humberto Costa em Pernambuco e Fabiano Contarato no Espírito Santo.

Na reunião desta quinta, também estará na pauta o possível ingresso de Geraldo Alckmin no PSB para compor a chapa de Lula. “Convidei Alckmin a ingressar no PSB no dia 13 de dezembro, ele não é do PSB ainda, fiz o convite mesmo ele não sendo uma pessoa com perfil de esquerda, mas entendendo que o momento pede essa discussão mais ao centro. Ele tem muitos amigos de esquerda aqui, incluindo eu, mas ainda não nos deu resposta”, declarou Siqueira.